Del Fes in arancione, amichevole a Sant'Antimo La squadra ha indossato la divisa in onore della giornata mondiale della sicurezza del paziente

La Del Fes Avellino è pronta per l'amichevole, la prima di un ciclo verso il debutto nella stagione regolare di Serie B, la trasferta a Reggio Calabria fissata per il prossimo 3 ottobre. Palla a due alle 17,30, al PalaEdilgen di Sant'Antimo, per il test contro la Partenope, reduce dal ko infrasettimanale, dalla sconfitta sul parquet del Pala Carmine Longo di Capriglia di Pellezzano contro la Virtus Arechi Salerno. Come presentato dall'assistant coach del club irpino, Salvatore Formato, sarà un test molto utile per il roster che ha rimediato il -34 nel primo match ufficiale in Supercoppa (81-47 per la Real Sebastiani Rieti al PalaSojourner). Nella giornata di ieri i cestisti della Del Fes hanno sostenuto la seduta di allenamento con la divisa arancione in onore della giornata mondiale della sicurezza del paziente.

Foto: pagina ufficiale Facebook ASD Del Fes