Supercoppa, quarti: Ramondino sfida la Virtus Bologna Il tecnico della Bertram Tortona: "Per noi è un onore poterci confrontare con la squadra campione"

Alle 21 grande appuntamento per la neopromossa, Bertram Tortona, allenata dall'avellinese Marco Ramondino, che affronterà i campioni d'Italia della Virtus Bologna alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno nell'ultimo dei quarti di finale della Supercoppa di Serie A. "Un appuntamento storico" per i piemontesi: "Siamo contenti di partecipare a questa manifestazione, perché, anche se preseason, è un momento importante per la nostra società che si affaccia per la prima volta a questi palcoscenici. - ha affermato il coach irpino per presentare Tortona-Virtus - Per noi è un onore poterci confrontare con la squadra campione d’Italia, perché scendere in campo contro i migliori è una prova importante per dare il massimo mantenendo al tempo stesso l’identità, senza snaturarci".

LegaBasket Serie A - Supercoppa

Unipol Arena, Casalecchio di Reno

Quarti di Finale

1) Pesaro-Venezia 18/9 ore 12

2) Brindisi-Sassari 18/9 ore 15

3) Milano-Treviso 18/9 ore 18

4) V, Bologna-Tortona 18/9 ore 21

Semifinali

1) 20/9 ore 18

2) 20/9 ore 21

Finale

1) 21/9 ore 21