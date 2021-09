Tortona ko con la Virtus, Ramondino: "La miglior verifica possibile" Il coach avellinese chiude la preseason con il quarto di finale perso contro le V nere

L'ultimo quarto di finale della Supercoppa regala alla Virtus Bologna il pass per la semifinale, ma anche l'infortunio di Ekpe Udoh, uscito solo in barella dal parquet. "L’infortunio di Udoh ci ha lasciato sotto shock e avrà conseguenza gravi per il giocatore e per tutta la squadra", ha affermato il coach della Virtus, Sergio Scariolo. Dal punto di vista tecnico è stato un test molto importante per la Bertram Tortona, sconfitta dalle V nere nella serata di ieri all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, sede dell'evento LBA. "Complimenti alla Virtus per la vittoria. - ha spiegato il coach dei piemontesi, Marco Ramondino - Per noi, affrontarli, è stata la miglior verifica che si potesse fare a questo punto della stagione. - ha aggiunto il tecnico avellinese - L’impegno dei ragazzi è stato ottimo, salvo qualche black-out, ma l’attitudine e l’attenzione generale ci sono state".

Serie A - Supercoppa

Quarti di Finale

Pesaro-Venezia 51-83

Brindisi-Sassari 76-66

Milano-Treviso 108-60

V.Bologna-Tortona 74-66

Semifinali

Brindisi-Milano

Venezia-V.Bologna