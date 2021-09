Basket, Supercoppa B: ecco il tabellone delle Final Eight Nel mirino della Del Fes c'è l'esordio nella stagione regolare, fissato per il 3 ottobre

Grande attesa per il campionato di Serie B, l'esordio ufficiale in regular season per la Del Fes Avellino, fissato per domenica 3 ottobre a Reggio Calabria contro la Viola, ma ecco la definizione della griglia delle Final Eight di Supercoppa di Serie B, in programma da venerdì a domenica alla Palestra Comunale di Lignano Sabbiadoro. Il girone G della prima fase, che ha visto la partecipazione della squadra irpina, è stato vinto dalla NPC, che ha superato la Real Sebastiani nel derby reatino. Nessuna squadra campana raggiungerà Lignano: Salerno ha sfiorato il pass, ma è stata sconfitta da Agrigento nella finale del girone E. Per la Del Fes sarà test amichevole contro la Virtus Pozzuoli: appuntamento mercoledì contro i puteolani allenati dall'ex Scandone, Valerio Spinelli.

Serie B - Supercoppa

Final Eight - Quarti di Finale

Faenza - Ancona

Vigevano - Juvi Cremona

Agrigento - Cividale

NPC Rieti - Ruvo di Puglia

Serie B - Supercoppa

Girone A: Faenza

Girone B: Ancona

Girone C: Vigevano

Girone D: Juvi Cremona

Girone E: Agrigento

Girone F: Cividale

Girone G: NPC Rieti

Girone H: Ruvo di Puglia

Foto: pagina ufficiale Facebook ASD Del Fes