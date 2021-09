Del Fes Avellino, due amichevoli con Pozzuoli e Salerno Doppio test in 48 ore per gli irpini contro le squadre allenate da Spinelli e Di Lorenzo

La Del Fes Avellino affronterà la Bava Virtus Pozzuoli e la Virtus Arechi Salerno per due amichevoli precampionato. Mercoledì, con palla a due alle 19, al PalaErrico di Pozzuoli, la squadra di coach Rodolfo Robustelli sarà ospite dei puteolani allenati dall'ex Scandone, Valerio Spinelli. Venerdì (palla a due alle 17.20) sarà, invece, la Virtus Arechi Salerno a fare visita alla Del Fes al PalaDelMauro. I blaugrana, guidati in panchina da Giampaolo Di Lorenzo, valuteranno le condizioni fisiche di Raffaele Romano, fermo da venerdì a causa di un infortunio alla caviglia sinistra, che ha negato al cestista la presenza nella finale del girone E di Supercoppa contro la Moncada Energy Agrigento. Doppio test in 48 ore per la Del Fes, chiamata all'accelerazione nel percorso prestagionale verso il debutto nella stagione regolare, fissato per domenica 3 ottobre a Reggio Calabria contro la Viola. Il team irpino è reduce dalla vittoria (con risultato aggregato) nel test di Sant'Antimo contro la Partenope.

Foto: pagina ufficiale Facebook ASD Del Fes