Frascolla: "Attività giovanile, occorrono i nulla osta per le palestre" L'ex cestista della Scandone: "Per i ragazzi è fondamentale, di vitale importanza"

"È fondamentale, di vitale importanza. Oramai sono quindici, venti giorni che i genitori chiedono della ripartenza per le attività giovanili". L'ex cestista della Scandone Avellino, Pippo Frascolla, ha sottolineato ai microfoni del canale 696 TV OttoChannel e di ottopagine.it l'attesa legata alla riapertura delle palestre per minibasket e under: "Stiamo attendendo i nulla osta delle palestre sia quelle comunali che provinciali. - ha spiegato Frascolla - Sono determinanti perché non ricominciare a fare attività giovanile sarebbe sia a livello psicologico che a livello di salute sarebbe veramente difficile. Sarebbe complicato affrontare un terzo anno senza fare sport per questi ragazzi".

Avellino prova a ripartire dalla Del Fes, con la partecipazione del club in Serie B dopo il fallimento della Scandone: "Questo è un altro anno e speriamo che sia diverso dai precedenti. - ha aggiunto l'ex cestista biancoverde - Ci sono le basi. Chiaramente non sarà facile, ma credo che passo dopo passo possa fare il suo campionato e possa almeno cercare di fare una salvezza tranquilla per poi puntare a qualcosa di diverso successivamente".