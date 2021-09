Sandro Abate, ko nel test contro il Napoli Futsal: 2-3 al PalaDelMauro Mister Angelini: "Creiamo tanto, bisogna solo aspettare"

Prima sconfitta per la Sandro Abate nelle gare precampionato. I verdeazzurri cedono nell’allenamento congiunto contro il Napoli Futsal, terminato sul finale di 2-3 al PalaDelMauro. Per gli irpini a segno Suazo e Dalcin; per gli ospiti Crema, ex verdezzurro, Foglia e Turmena. All’orizzonte una nuova amichevole. Appuntamento a sabato, al PalaTarquini, contro la Ciampino Aniene. Fischio d’inizio alle 15.

Il commento di mister Gianfranco Angelini: “Oggi abbiamo alzato i giocatori e abbassato il minutaggio di altri. Nel secondo tempo abbiamo fatto 17 tiri subendone 5, ciò vuol dire che creiamo molte azioni ma ne sprechiamo altrettante. Do la colpa alla poca lucidità, ci manca la finalizzazione. Sono contento, rubiamo tante palle in prima e in seconda linea. Dobbiamo solo aspettare e far bene quando il risultato conta. Peccato per Suazo, che si è fermato a metà del primo tempo. Gutierrez? Ragazzo intelligente, ha capito fin da subito cosa gli ho chiesto”.