Del Fes Avellino, vittoria nel test contro la Virtus Pozzuoli Domani, alle 17.20, altra amichevole: al PalaDelMauro prove tecniche con la Virtus Arechi Salerno

Altra vittoria con il risultato aggregato, secondo successo consecutivo nei test precampionato per la Del Fes Avellino. La squadra di coach Rodolfo Robustelli ha affrontato la Virtus Pozzuoli al PalaErrico. Finale di 69-81 per il roster irpino con i parziali progressivi di 24-16, 46-42 e 54-61. Dal primo quarto con la Virtus avanti in modo netto alla reazione della Del Fes (22-26 nel secondo quarto) e con il vantaggio nella ripresa per il +12 finale. Altri buoni segnali per lo staff tecnico avellinese verso l'esordio in campionato, in programma domenica 3 ottobre a Reggio Calabria contro la Pallacanestro Viola, ma il secondo test settimanale è già dietro l'angolo. Domani, con palla a due alle 17.20, la Del Fes ospiterà la Virtus Arechi Salerno di coach Giampaolo Di Lorenzo, reduce dal ko nella finale del girone E di Supercoppa di Serie B rimediata ad Agrigento contro la Moncada Energy.

Foto: pagina ufficiale Facebook ASD Del Fes