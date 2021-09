Sandro Abate, manita nel test contro la Ciampino Aniene: 2-5 al PalaTarquini Mister Angelini: "Motivazione a mille, dobbiamo migliorare volta dopo volta"

Successo per la Sandro Abate nel test contro la Ciampino Aniene Anni Nuovi. I verdeazzurri, sul parquet del PalaTarquini, si sono imposti per 2-5 contro gli aeroportuali, grazie alla doppietta di Avellino e alle reti di Abate, Richar Gutierrez e Dalcin. A segno Pina e Salla per i padroni di casa. All’orizzonte il test in onore dell’imprenditore Sandro Abate, contro El Pozo Murcia. Appuntamento in Spagna, al Palacio de Deportes de Murcia.

Le dichiarazioni di mister Gianfranco Angelini: “La buona prestazione c’è stata oggi come anche nei precedenti test. C’è un continuo miglioramento. Quella di oggi è stata una partita vera, contro una squadra che è anch’essa un cantiere aperto essendoci molti nuovi giocatori. Sono contento e soddisfatto. Tra due settimane inizia il campionato, la motivazione è a mille. In questo sport si vince prima in testa e poi sul campo. Il nostro obiettivo è migliorare qualcosa anno dopo anno, poi a metà campionato vedremo quale sarà il nostro futuro”.