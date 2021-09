Del Fes, Canonico: "I tifosi devono crederci, starà a noi non deluderli" Il presidente del club irpino: "Bisogna vincere e convincere"

La Del Fes Avellino è lanciata verso l'esordio in campionato, il debutto nel girone D di Serie B. Domenica, con palla a due alle 18, sarà trasferta a Reggio Calabria contro la Viola, per la squadra del presidente, Gennaro Canonico: "Quella che è iniziata è una settimana importante. Siamo agli sgoccioli, ci siamo. Domenica inizierà ufficialmente il campionato. - ha affermato il massimo dirigente della Del Fes in una lettera pubblicata sui canali social del club - Siamo reduci da tre vittorie in amichevole con delle squadre ben strutturate. Bel lavoro, ma questo non deve farci dormire sugli allori. Deve essere solo il punto di partenza per affrontare questa nuova avventura. Ci saranno sicuramente delle sconfitte, ma allo stesso tempo, ne sono certo, arriveranno belle e avvincenti vittorie. Bisogna vincere e convincere. I tifosi dovranno crederci, starà a noi non deluderli. Un sincero in bocca al lupo a tutto il roster allo staff tecnico, medico e dirigenziale che con dedizione e passione daranno a tutti belle soddisfazioni".