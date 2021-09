Del Fes, Mavric: "Buone sensazioni, ma da domenica si fa sul serio" L'ala/centro: "Ho la giusta esperienza per aiutare la squadra nel percorso stagionale"

Rientro ad Avellino per Emin Mavric. L'ala/centro, classe '98, di nazionalità bosniaca e di formazione italiana, giocatore della Scandone nella stagione 2017/2018, torna in Irpinia dopo i campionati vissuti in Serie B: "Ho giocato in questa categoria e ora ho la giusta esperienza che mi consentono di dare un contributo alla squadra. - ha affermato Mavric ai canali social della Del Fes Avellino - Sicuramente devo migliorare sotto l'aspetto fisico, ma punto a crescere anche in altri dettagli come il tiro e il palleggio. Credo che andrà tutto bene. Le sensazioni sono molto positive, ma credo che quanto fatto fin qui sia da legare a quanto accadrà dal 3 ottobre in poi. Domenica inizierà un altro percorso, inizia il campionato. - ha aggiunto l'ex Virtus Pozzuoli - Dobbiamo pensare esclusivamente alla prima gara". Domenica, con palla a due alle 18, la Del Fes farà visita alla Viola Reggio Calabria, una delle favorite del girone D di Serie B: "La ritengo una delle squadre più forti del raggruppamento, ma dovremo provare a vincere la partita per i primi punti subito in trasferta".