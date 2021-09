Del Fes, Spizzichini: "In Serie B occorre coesione dall'inizio alla fine" Il lungo del club irpino: "È un gruppo nuovo, ma che lavora tanto per costruire insieme"

Stefano Spizzichini è pronto a ricoprire un ruolo da leader nel gruppo della Del Fes Avellino. L'ex Scandone ha presentato così le attese del campionato di Serie B: "L'importante sarà costruire, pensare a costruire inizialmente. - ha spiegato il lungo della Del Fes ai canali social del club - È quello che stiamo facendo. I ragazzi sono veramente molto disponibili sotto questo aspetto. Stiamo lavorando tanto. È un gruppo nuovo con tanti giovani e ovviamente tanto dipenderà dalla crescita del gruppo e da ogni elemento, quindi anche da ogni giovane della squadra. È possibile fare molto bene e provarci in ogni modo. Dipenderà dall'impegno e io penso a quanto dovremo fare giorno dopo giorno".

La Serie B: "La coesione del gruppo è importante in un campionato come questo, in cui non trovi sempre squadre di alto livello tecnico, ma che rispondono con coesione di gruppo e capacità difensiva e ti mettono in difficoltà. È una pallacanestro molto più veloce e meno raffinata. Per assurdo è anche complicato se non hai un gruppo unito. Stiamo molto concentrati per esserlo dentro e fuori dal campo".

Verso Viola - Del Fes: "Sicuramente è una squadra che ha storia con giocatori che in B hanno grande esperienza e che sono allenati bene. Sarà difficile già solo per il fatto che sarà la prima. Cambia la concentrazione dopo le amichevoli. Cambia l'intensità, il nervosismo, la voglia, che non deve essere controproducente. Siamo concentrati a fare bene le cose che dobbiamo fare".