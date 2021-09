Un positivo al Covid-19 nel gruppo squadra della Del. Fes. Domenica, alle 18, l'esordio stagionale nel girone D di Serie B sul campo della Del. Fes.

Il giro di tamponi effettuato dal “gruppo squadra” della Del. Fes. in vista dell'esordio stagionale nel girone D di Serie B, in programma domenica prossima, alle 18, sul parquet di Reggio Calabria, ha rilevato un caso positivo al Covid-19, confermato dal test molecolare. Il tesserato - non si tratta di un atleta - è stato prontamente posto in isolamento domiciliare. In seguito al caso si procederà ad eseguire un nuovo ciclo di tamponi nelle prossime ore con l'attivazione di tutte le misure per la prevenzione della diffusione del contagio previste dal protocollo federale. Intanto, la squadra allenata da coach Rodolfo Robustelli resta concentrata. “Quella che è iniziata è una settimana importante. Siamo agli sgoccioli, ci siamo. Domenica inizierà ufficialmente il campionato. Siamo reduci da tre vittorie in amichevole con delle squadre ben strutturate. Bel lavoro, ma questo non deve farci dormire sugli allori. Deve essere solo il punto di partenza per affrontare questa nuova avventura. I tifosi dovranno crederci, starà a noi non deluderli. Un sincero in bocca al lupo a tutto il roster allo staff tecnico, medico e dirigenziale che con dedizione e passione daranno a tutti belle soddisfazioni” ha dichiarato non più tardi dello scorso lunedì, attraverso una lettera aperta, il presidente della Del. Fes., Gennaro Canonico.