Memorial Sandro Abate, ko nel test amichevole contro El Pozo Murcia È terminata 4-1 al Palacio de Deportes: per gli irpini a segno Gutierrez

La Sandro Abate chiude con una sconfitta i test pre-season. I verdeazzurri cedono nell’amichevole in onore dell’omonimo imprenditore contro El Pozo Murcia. Sul parquet del Palacio de Deportes de Murcia, sotto gli occhi di circa 200 spettatori, il risultato finale è di 4-1. Per i padroni di casa sono andati a segno Matteus, doppietta di Marcel e rete di F.Valerio. L’unica rete a favore degli irpini porta la firma di Richar Gutierrez. Ora è conto alla rovescia per la prima di campionato: appuntamento a sabato 9 ottobre per il match casalingo contro la neo-promossa Olimpus Roma.

Le dichiarazioni di mister Gianfranco Angelini: "Siamo stati troppo timorosi. Nella prima frazione di gioco abbiamo giocato poco e abbiamo commesso ancora troppi falli ingenui. Questo ci ha portato a subire due gol dai tiri liberi. Nel secondo tempo eravamo già più convinti e abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti".