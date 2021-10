Del Fes, via alla campagna abbonamenti: ecco i dettagli Pubblico in tribuna Terminio e Montervergine (VIP, laterale e superiore)

La Del Fes Avellino è pronta all'esordio in campionato. Domenica (ore 18) a Reggio Calabria la squadra irpina affronterà la Viola e verso il debutto nella stagione regolare del girone D di Serie B il club del presidente, Gennaro Canonico, ha svelato i dettagli per la campagna abbonamenti. Il ritorno del pubblico al PalaDelMauro con la Del Fes chiamata a ricreare entusiasmo: il coach della squadra avellinese, Rodolfo Robustelli, ha sottolineato questo aspetto nella presentazione del campionato ai canali ufficiali social. Per capienze e decisione societaria il PalaDelMauro si presenterà con la chiusura delle curve. Il pubblico seguirà le sfide casalinghe della Del Fes dalle due tribune dell'impianto sportivo, Terminio e Montevergine. Sarà ingresso omaggio per i bambini fino ai 5 anni. Gli abbonamenti e i biglietti, acquistati in prevendita, saranno consegnati in occasione della seconda gara casalinga.