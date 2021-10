Del Fes, Ense: "Pronto a fronteggiare il salto di categoria" La guardia della squadra irpina: "Avellino mi sembra una società ben organizzata"

"La differenza tra la Serie C e la Serie B si nota, soprattutto dal punto di vista fisico. Sicuramente c'è molta più fisicità, in difesa come in attacco. È un aspetto su cui sto lavorando e lavorerò tanto. Nel dettaglio difensivo sento di più la differenza rispetto alla categoria che ho affrontato negli anni scorsi". Tommaso Ense, guardia della Del Fes, ha presentato così il suo ingresso nella nuova realtà con l'obiettivo di affrontare al meglio la Serie B dopo gli anni di Livorno in C: "Avellino mi sembra una società ben organizzata. Ora non saprei del settore giovanile, ma mi sembra una buona società. Il tiro è la mia caratteristica principale. Sto lavorando per aggiungere altre armi da esprimere in campo per dare un contributo decisivo alla squadra. Voglio fronteggiare il salto di categoria e vedere come riesco a dare il massimo. Dobbiamo lavorare. Siamo una buona squadra e dobbiamo mettere il massimo sul parquet".