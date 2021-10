Verso Viola - Del Fes, Robustelli: "Primo passo già fondamentale" Il coach irpino: "Ci sono arrivate indicazioni positive nelle ultime amichevoli"

"Finalmente si torna in campo". Così Rodolfo Robustelli ha aperto la presentazione della prima sfida di campionato della sua Del Fes Avellino. Domenica (ore 18) la squadra irpina sarà ospite della Viola Reggio Calabria: "Faremo il nostro debutto su un parquet importante, storico per la pallacanestro italiana come il PalaCalafiore a Reggio Calabria. - ha spiegato il coach irpino - Sarà sicuramente una gara molto difficile. Affronteremo una squadra dalla grande tradizione, che è cambiata molto rispetto alla passata stagione. Ha costruito un roster molto competitivo con punti di riferimenti chiari, con fisicità e atletismo. Sappiamo che sarà una partita dura, ma abbiamo una gran voglia di ripartire, soprattutto con il piede giusto. Abbiamo lavorato molto bene in questo precampionato. Ci sono arrivate indicazioni positive nelle ultime amichevoli. Vogliamo continuare su questa strada. Sappiamo che sarà solo il primo passo, ma può essere già fondamentale. Partire con il piede giusto può fare subito la differenza, farci capire bene chi siamo. Ci metteremo tutto il nostro spirito, la nostra passione che dovrà vedersi sin dalla prima gara. Siamo sicuri di dover affrontare una stagione lunga, difficile, ma abbiamo tanta voglia di fare bene e speriamo di poter regalare ad Avellino tutto il meglio che merita".