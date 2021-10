Petrucci: "Scontento per come è trattato lo sport dalle istituzioni" Il presidente della Federbasket: "La FIP è al fianco di LNP per le diverse esigenze"

"Sono scontento per il trattamento riservato allo sport da parte delle istituzioni". Il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, ha preso parte all'evento di inaugurazione dei campionati organizzati dalla Lega Nazionale Pallacanestro. Grande attesa per il via dei tornei di Serie A2 e Serie B e il massimo dirigente FIP rilancia il tema capienze: "Il nodo rimane la soluzione del rapporto tra Coni e Sport e Salute. Non so se rischio di essere noioso, sicuramente è noioso chi non affronta la questione. Speriamo che comunque si possa avere progressivamente un aumento del pubblico nei palasport. - ha spiegato Petrucci - LNP è una Lega che lavora bene, pur con un compito difficile, considerando la presenza di numerose squadre in tutta Italia, che concentrano esigenze diverse: faccio i complimenti al presidente Basciano, al segretario generale Faraoni ed a tutto lo staff".

Rapporto Federazione-Lega - "La FIP è al fianco di LNP per le diverse esigenze. Siamo una Federazione sana, speriamo di celebrare al meglio l’anno del centenario FIP, con la costituzione del Museo del basket qui a Bologna. Credo che ci siano margini per una riforma del sistema, di concerto con le Leghe, che possa realizzarsi tra 2-3 anni. Ci sono molte idee, nei prossimi mesi inizieremo a lavorarci".