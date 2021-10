Serie B, via alla regular season: è la vigilia di Viola - Del Fes Robustelli torna al PalaCalafiore: fu esordio vincente da primo allenatore il 24 marzo scorso

Tre sfide al sabato, il resto del programma nella giornata di domenica. Il primo weekend del girone D di Serie B presenta due trasferte per le squadre campane. Debutto storico per il Forio, che alle 18 affronterà la Virtus Cassino. Alle 21 la Virtus Arechi Salerno sarà ospite della Talos Ruvo di Puglia: sfida tra i blaugrana di coach Giampaolo Di Lorenzo e la Tecnoswitch allenata da Francesco Ponticiello.

Trasferta a Reggio Calabria, domani (palla a due alle 18), per la Del Fes Avellino: esordio contro la Viola per la squadra allenata da coach Rodolfo Robustelli, che proprio al PalaCalafiore di Reggio Calabria ha debuttato come primo allenatore in Serie B vincendo con la Scandone nella passata stagione. Solo gare in campo esterno per le squadre campane della terza serie. La Virtus Pozzuoli sarà ospite di Formia, Sant'Antimo farà visita al Monopoli.