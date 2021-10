Sandro Abate, Avellino: "Qui c'è cultura dello sport, darò il massimo" Il centrale difensivo: “Buon pre-campionato. Il mister? Ci trasmette tanto”

Il campionato di Serie A di futsal 2021/22 è alle porte. La Sandro Abate, dopo aver terminato gli impegni pre-season con la sconfitta in Spagna, contro El Pozo Murcia, mette a punto gli ultimi dettagli prima di iniziare il terzo anno tra le file della Serie A. Abate e compagni inizieranno la lunga cavalcata con la neo-promossa Olimpus Roma. Il match è in programma venerdì, al PalaDelMauro, con fischio d’inizio alle 20,30. La società irpina, dopo aver definito le modalità di acquisto dei tagliandi per l’esordio dei verdeazzurri, ha presentato in conferenza stampa il nuovo acquisto Luciano Andre Avellino. Il difensore, classe ’88, è reduce dall’esperienza con la maglia del Jimbee Cartagena. Nelle stagioni 2018/19 e 2019/20 ha militato in Serie A nell’Acqua&Sapone.

“Sono molto contento di essere in questa società, mi hanno accolto benissimo e la città mi ha sorpreso. Spero di ricambiare al calore ricevuto con il mio lavoro. Sono un centrale difensivo, cerco di inserirmi sia in attacco, sia in difesa. Nel calcio a 5 si deve essere pronti in entrambe le fasi. Farò il possibile per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Sarà un campionato equilibrato, con molte squadre importanti. Nella Sandro Abate ci sono grandi giocatori, abbiamo un allenatore molto preparato, dobbiamo lavorare tanto. Non bisogna mai abbassare la squadra. Per quanto riguarda Avellino ho notato che è una città che lo sport lo vive molto. Sono rimasto sorpreso dalla storia sia nel calcio, sia nel basket. Noi vogliamo far innamorare la gente anche del futsal, vogliamo riempire il palazzetto. Amichevole in Spagna? È stata un’esperienza molto importante, abbiamo giocato con una delle squadre più forti al mondo. Ci hanno accolto molto bene. Noi abbiamo cercato di portare il nome della Sandro Abate in Spagna, abbiamo giocato alla pari. Inoltre è stato fondamentale per il gruppo, trascorrere tre giorni insieme ha aiutato a creare una famiglia. In questo campionato, secondo me, il Pesaro, che lo scorso anno ha vinto sia scudetto, sia la Coppa, è la squadra preparata meglio. Sulla carta è la favorita. Dopo ci sono altre 6 o 7 squadre attrezzate bene, si vedrà sul campo. Mister Angelini? Trasmette tanto, sia a livello tecnico, sia caratteriale. Cerca di dare una spinta in più e per noi questo è molto importante. Ci troviamo bene, ci stiamo conoscendo e cerchiamo di portare in campo ciò che lui ci chiede. Stiamo lavorando e siamo contenti. Il pre-campionato è stato buono, conta il percorso, non il risultato. È stato importante per la nostra crescita dall’inizio fino alla fine, siamo migliorati sotto molti punti di vista. La settimana prossima inizia il campionato e lì il risultato conterà”.