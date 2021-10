Sandro Abate, via alla vendita dei tagliandi per l’esordio contro Olimpus Roma Le modalità di acquisto spiegate dal vicepresidente Melillo e dal dg Battista

Sale l’attesa per l’inizio del Campionato di Serie A di futsal 2021/22 e la Sandro Abate si appresta ad accogliere i tifosi per la prima volta al PalaDelMauro. La società verdeazzurra ha dato il via alla vendita dei tagliandi per il match casalingo contro l’Olimpus Roma, in programma venerdì alle 20,30. A spiegare la modalità di vendita dei biglietti sono stati il vicepresidente Jean Philippe Melillo e il direttore generale Gianni Battista.

Il vicepresidente Melillo: “Ci siamo, si preannuncia un campionato ad alti livelli. In questi mesi ho avuto a che fare con i vari presidenti delle società, abbiamo svolto un lavoro in collaborazione con la Divisione ed abbiamo conquistato risultati importanti. Si è raggiunto un accordo con Sky, ci sarà l’evento dello Sky Arena, che verrà poi spiegato meglio in seguito. Ci sarà un magazine settimanale, verranno trasmessi gli highlights, ci sarà una visibilità enorme. Chiediamo ai tifosi di seguirci e venire al PalaDelMauro”.

Il direttore generale Gianni Battista: “Il canale che ci consentirà di vendere i tagliandi è Viva Ticket. Ringrazio Roberto Clemente per la trattativa completata con successo. I biglietti si potranno acquistare sia online, sia in un punto fisico, che abbiamo già individuato e si tratta dell’agenzia “Prolocando”. Si trova al centro storico, alle porte del Duomo di Avellino e sarà aperto di mattina, dalle ore 9:30 alle 13, e il pomeriggio, dalle ore 16 fino alle 19,30. L’obiettivo della società è quello riempire il palazzetto. Per il momento è disponibile solo la tribuna terminio a causa di alcuni problemi. Per la prima giornata abbiamo prefissato degli special price, in modo da poter essere accessibile a tutti. Successivamente i prezzi cambieranno di poco. Per la capienza disponibile ci aspettiamo di avere il tutto esaurito. Il pubblico sa cosa può dare e cosa può ricevere. Mediaticamente il livello sta salendo, con Sky ci saranno format pubblicitari uguali per tutti, a prescindere da chi gioca. Vogliamo portare il futsal man mano anche nelle scuole, abbiamo iniziato con la fidelizzazione con l’Asd Smile Monteforte, che parte dai 4 anni fino ai 15. L’idea c’è”.

I prezzi:

-Terminio laterale inferiore 5 €

-Terminio laterale superiore 3 €

-Terminio centrale superiore 4 €

-Terminio centrale inferiore 10 €

-Under 18 tribuna terminio 1 €

-Under 14 (accompagnati da un adulto pagante) gratis