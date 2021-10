Del Fes, è il giorno dell'esordio: sfida a Reggio Calabria con la Viola Debutto in trasferta per il club che rappresenterà l'Avellino del basket nei tornei nazionali

L'attesa è finita. La Del Fes Avellino è pronta per l'esordio nella regular season del girone D di Serie B. La squadra avellinese affronterà la Viola Reggio Calabria al PalaCalafiore. Inizia ufficialmente un nuovo percorso. La Del Fes si è posta l'obiettivo di ricreare l'entusiasmo nel capoluogo e nella provincia irpina dopo l'addio alla Scandone Avellino, fallita nelle scorse settimane. L'esordio non è semplice: la squadra allenata da coach Rodolfo Robustelli affronterà in trasferta la Viola, definita alla vigilia tra le candidate a un ruolo da protagonista nel girone. La Del Fes è reduce da un tris di amichevoli molto importante, che ha garantito maggiori certezze dopo il -34 nella prima uscita ufficiale di Rieti contro la Real Sebastiani, ma vuole confermarle nel debutto storico in campionato. Dopo 20 anni di attività giovanile la società irpina avrà il compito di impattare nel migliore dei modi nei tornei nazionali in rappresentanza del movimento cestistico avellinese.

Gli arbitri - La gara Viola Reggio Calabria - Del Fes Avellino sarà diretta da Antonio Giunta di Ragusa e Andrea Parisi di Catania con Giorgio Chilà di Reggio Calabria osservatore, Martina Macchione di Cosenza segnapunti, Giuseppina Romeo di Reggio Calabria cronometrista e Andrea Cardamone di Cosenza ai 24 secondi.