Scandone, si scioglie il gruppo organizzato degli Original Fans Lunga lettera degli ultras: "Nessun’altra società se non la Felice Scandone 1948 ci rappresenterà"

Nella giornata in cui è iniziata l'avventura della Del Fes Avellino, della squadra che proverà a rilanciare subito il basket irpino nei campionati nazionali dopo l'addio alla Scandone Avellino, il tifo organizzato dello storico club biancoverde, gli Original Fans 1999, ha annunciato lo scioglimento del gruppo.

"Come spesso accade nella vita c’è sempre un inizio e una fine e adesso è arrivato il momento di salutarci, il momento di dirci addio. - si legge nella lunga lettera pubblicata sui canali ufficiali social dagli Original Fans - In 22 anni c’è stato un tempo fatto di sudore, di sacrifici, di conquiste, di gloriose cavalcate e di successi sportivi insperati, ma anche di tristi epiloghi. Oggi si chiude la storia di un gruppo ultras nato con un solo obiettivo: non lasciare mai sola la squadra di basket della nostra città. Nessun’altra società se non la Felice Scandone 1948 rappresenterà gli Original Fans 1999. Per anni abbiamo portato in alto ed in giro per l’Italia e per l’Europa il bianco ed il verde, 12 lettere difese con onore, orgoglio e mentalità, una pezza sempre presente, una pezza partita e sempre tornata a casa, uno stile mai banale e sempre originale. La nostra identità è legata al nostro passato e alla nostra storia perché “la fede è unita e non va tradita perché è la sola di tutta una vita, ne devi scegliere soltanto una e portarla nel cuore con te”. Era il lontano 2011 quando urlammo queste parole durante l’ennesima assemblea pubblica volta a salvare la nostra amata Scandone che avrebbe potuto scomparire. Ebbene, a distanza di tanti anni, tutto questo non è cambiato, ma amaramente dobbiamo accettare il fatto che il “destino” ci ha consegnato il fallimento della nostra amata. Sì, è così: dopo 22 anni il direttivo Original Fans 1999 ha deciso di sciogliersi, in quanto quello per il quale noi siamo nati e per il quale abbiamo sofferto e lottato non esiste più".

Foto: pagina ufficiale Facebook Original Fans Avellino