Viola-Del Fes 75-67, Robustelli: "Venute meno le certezze del primo tempo" Il coach: "Dobbiamo essere bravi adesso a riprenderci e a ripartire subito"

"Abbiamo perso in una gara dai due volti", ecco l'analisi post-gara del coach della Del Fes Avellino, Rodolfo Robustelli, al termine del primo match in regular season, la sconfitta di Reggio Calabria contro la Viola (75-67): "Nella prima parte abbiamo fatto vedere cose buone, una buona intensità, una buona organizzazione difensiva. Quando, però, sono venute meno un paio di certezze siamo crollati nel terzo quarto. - ha affermato il tecnico avellinese - Purtroppo non siamo riusciti a riaprirla nonostante la vittoria nell'ultimo periodo. È l'inizio. Ci sono diverse cose da valutare e sistemare. La crescita dell'intensità da parte della Viola ha fatto la differenza nel terzo quarto. Nei primi due siamo riusciti ad attaccare il ferro con continuità, a trovare punti in area con canestri facili. Abbiamo tirato dieci liberi nel primo tempo, solo due nella ripresa. Sicuramente dobbiamo imparare da questa sconfitta. Sapevamo che era una trasferta difficile dal punto di vista logistico e del pubblico. La Viola resta una squadra di prima fascia, migliorata rispetto alla passata stagione. È seguita con forza dal suo pubblico e l'atmosfera ci ha un po' condizionato. Dobbiamo essere bravi adesso a riprenderci, a ripartire e farci trovare pronti per la sfida di domenica prossima".

Foto: pagina ufficiale Facebook ASD Del Fes