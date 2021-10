Ramondino, primo successo in Serie A: Tortona vince a Brescia Vittoria in trasferta nella gara valida per la seconda giornata di Serie A

Con i 19 punti di Daum e gli 11 di Wright la Bertram Tortona passa sul parquet della Germani Brescia con il risultato finale di 77-79 nella seconda giornata del campionato di Serie A. Primo storico successo per i piemontesi nel massimo campionato italiano e prima vittoria in A per il coach di Tortona, Marco Ramondino: "Siamo ovviamente contenti di questa vittoria perché siamo cresciuti nel corso della partita non tanto a livello di gioco quanto di consistenza, un aspetto per noi molto importante. - ha spiegato il tecnico avellinese - Un dato che uso a supporto di questa affermazione è relativo alle palle perse, che sono state 11 nel primo tempo e solo 4 nel secondo. Abbiamo affrontato una squadra di talento e grande organizzazione, per cui il contributo di tutti è stato importante per ottenere il successo. Sappiamo di doverci assumere la responsabilità degli errori e delle prestazioni, con la consapevolezza che per raggiungere il potenziale ottimale della squadra si passa attraverso parecchio tempo ed errori".

LegaBasket Serie A

Seconda Giornata

Germani Brescia - Bertram Derthona 77-79

Parziali progressivi: 22-20, 40-37, 58-63

Brescia: Gabriel 7, Moore 9, Mitrou-Long 12, Petrucelli 8, Della Valle 21, Eboua, Parrillo, Cobbins 11, Djiya ne, Burns 6, Laquintana 3, Moss. All. Magro

Tortona: Mortellaro ne, Wright 11, Cannon 4, Tavernelli 3, Filloy 9, Mascolo 9, Severini 3, Mobio ne, Sanders 8, Daum 16, Cain 9, Macura 7. All. Ramondino