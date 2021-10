Sandro Abate – Olimpus Roma, disponibili ora i biglietti per il match d’esordio Verdeazzurri in campo venerdì, al PalaDelMauro. Fischio d’inizio alle 20,30

A soli 3 giorni dall’inizio del campionato di Serie A di futsal 2021/22, la Sandro Abate è pronta ad accogliere i suoi tifosi al PalaDelMauro. La società irpina ha da poco ufficializzato la vendita online dei tagliandi per il primo match stagionale contro l’Olimpus Roma, in programma venerdì alle 20,30. Per l’occasione sarà disponibile solo la Tribuna Terminio. Chiunque volesse acquistare il ticket in copia fisica, potrà recarsi verso il punto vendita “Pro Locando Viaggi e Turismo”, in via San Francesco Saverio n.48.

Qui il link per la vendita online.