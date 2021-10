Del Fes, testa alla sfida con Cassino Domenica (ore 18) la prima gara casalinga per la nuova squadra avellinese

Rientro al PalaDelMauro con buoni spunti, ma la Del Fes Avellino ha ripreso la preparazione anche con i rimpianti, motivati da una buona prestazione, in particolar modo nel primo tempo giocato a Reggio Calabria contro la Viola. Domenica (palla a due alle 18) sarà esordio casalingo in Serie B per la squadra irpina: il roster di coach Rodolfo Robustelli ospiterà la BPC Virtus Cassino, reduce dal ko al debutto con il Forio Basket. La squadra ciociara ha guidato l'intero match, ma non riuscendo a determinare l'allungo decisivo. Gli ischitani hanno tenuto la scia per poi operare il sorpasso nei secondi finali.

Uchenna Ani, che nella scorsa stagione ha indossato la canotta della Scandone Avellino, ha realizzato 13 punti e catturato 10 rimbalzi nella gara con Forio. Sarà subito ritorno al PalaDelMauro, quindi, per il cestista fiorentino, classe 2000. La Del Fes proverà a confermare le difficoltà difensive della BPC Virtus, sottolineate da Cassino nel post-gara, nell'analisi del match perso.