Sandro Abate - Olimpus Roma, Angelini: "Rispetto per tutti, paura di nessuno" Il tecnico alla vigilia dell'esordio: "Insieme ai tifosi possiamo ottenere risultati"

Tutto pronto per l’esordio della Sandro Abate nel campionato di Serie A di futsal 2021/22. I verdeazzurri inaugureranno la 38esima edizione con la gara contro la neopromossa Olimpus Roma. Appuntamento a domani, al PalaDelMauro, alle 20,30. Per gli appassionati del quintetto irpino sarà la prima occasione per sedere sugli spalti del palasport di Via Zoccolari, dove ci si aspetta la più ampia cornice di pubblico consentita dalle norme anti-covid. Al netto dei molteplici cambiamenti in casa Sandro Abate, i numeri dei risultati all’esordio chiudono il bilancio al pari. Di fatto, Abate e compagni vantano una vittoria contro la Cybertel Aniene (2-3) nel debutto in massima serie, e, invece, una sconfitta, nella scorsa stagione, contro l’Acqua&Sapone (2-6). Ad aprire la loro terza esperienza in massima serie, c’è l’Olimpus Roma, che assapora per il primo anno il gusto della Serie A. La compagine capitolina, però, non si è di certo fatta trovare impreparata. Nel roster, infatti, spiccano i nomi di importanti calcettisti, come l’ex Came Dosson Thiago Grippi, l’ex Pesaro Marcelinho e l’ex Feldi Eboli Tres. Anche due ex verdeazzurri nella rosa dei Blues: si tratta dell’universale Nicolodi e del centrale difensivo Bagatini.

A scandire l’attesa per il match, il tecnico degli irpini Gianfranco Angelini: “Siamo pronti, ovviamente non al 100 per cento. Alcune cose si aggiusteranno match dopo match. La prima gara è fondamentale, l’Olimpus Roma è fortissima, ci sono giocatori di alta qualità. Nicolodi e Bagatini? Il primo quando sta bene è fortissimo, tira con entrambi i piedi ed ha una qualità immensa. Il secondo è un ultimo roccioso. Oltre loro ci sono altri nomi di spessore, ma se dovessimo fare il gioco delle carte io mi terrei i miei. Scendiamo in campo per i tre punti e dovranno essere forti. La squadra ha preso il mio carattere, è dura, corre e sa quello che vuole. Abbiamo svolto un’ottima rifinitura. Vero che dobbiamo ancora farne di strada, le gare che contano sono quelle di marzo. Sappiamo come si giocano questi campionati. Per ora dobbiamo mettere punti in cascina, da gennaio dovremo essere al top. Ci saranno parecchie soste quest’anno, tutte le preparazioni sono state cambiate. È un campionato differente rispetto agli anni precedenti. Gutierrez? Bel pivot. Segna e soprattutto sa giocare in entrambe le fasi di gioco. Sono convinto dei giocatori che ho, rispetto per tutti, paura di nessuno. Speriamo il pubblico venga e si faccia sentire, insieme possiamo ottenere risultati”.