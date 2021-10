Verso Del Fes - Cassino, il regolamento d'accesso al PalaDelMauro L'invito agli appassionati che saranno presenti per la gara casalinga della stagione

Domenica alle 18 sarà palla a due per la sfida casalinga della Del Fes Avellino nel campionato di Serie B (girone D). Gli irpini di coach Rodolfo Robustelli affronteranno la BPC Virtus Cassino. Il club presieduto da Gennaro Canonico ha pubblicato sui canali ufficiali social il regolamento per assistere alle gare di campionato nel rispetto delle normative anti covid. Per l’accesso al palazzetto dello sport "Giacomo Del Mauro" sarà necessario produrre la certificazione green pass o presentare il risultato negativo di un tampone molecolare o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti la gara (casi di esclusione previsti come i minori di 12 anni).

"Per aiutarci ad offrire la più sicura esperienza possibile si chiede a tutti i tifosi di presentarsi con un valido documento di identità, di indossare la mascherina, di mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un metro, di evitare assembramenti, abbracci e strette di mano, e di igienizzare frequentemente le mani. Poche e semplici regole, ma importanti per il bene di tutti": così la Del Fes nel comunicato ufficiale.

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook ASD Del Fes