Cassino, il ds Manzari: "Del Fes attrezzata per un ruolo da protagonista" Il direttore sportivo della BPC Virtus: "Sarà equilibrio per 40 minuti"

"Sarà una partita difficilissima. Avellino è una formazione decisamente attrezzata e con l’esperienza giusta per la categoria per ambire a posizioni alte di classifica". Il direttore sportivo della BPC Virtus Cassino, Alberto Manzari, si è espresso così sulla Del Fes verso la gara del PalaDelMauro, in programma domenica alle 18. "Noi veniamo da una partita persa contro Forio che ci ha messo di fronte a tutti i nostri limiti, come squadra, in termini di esperienza, ma è una cosa che avevamo messo in preventivo ed è un aspetto che, al momento, non ci preoccupa. - ha spiegato il ds di Cassino - Andremo in terra irpina consapevoli che ci aspetta un’altra gara sulla stessa lunghezza d’onda di quella che ci siamo lasciati alle spalle, fisica, maschia e, soprattutto, dove regnerà per tutto l’arco dei quaranta minuti un grande equilibrio. È proprio su questo aspetto che dovremo stare attenti: non spaventarci e avere timore di perdere, ma giocare con la tranquillità, la serenità e la consapevolezza di essere forti e che nessuno è, in assoluto, migliore di noi; ogni partita sarà una battaglia dove per chiunque sarà complicato batterci. Sono fiducioso e ottimista soprattutto per il buon lavoro svolto dai ragazzi in settimana, ma sarà un match, ripeto, complicato e difficile; testa bassa, concentrati e che vinca il migliore”. Del Fes Avellino - BPC Virtus Cassino sarà diretta dagli arbitri Samuele Riggio di Siderno e Rosa Anna Nocera di Cosenza.