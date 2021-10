Oldoini: "La Del Fes è una buona squadra. Dovrà riaccendere la passione" L'ex assistant coach della Scandone: "Va ricreato entusiasmo e non è semplice dopo quanto accaduto"

Max Oldoini è intervenuto via skype nel corso di "SottoCanestro" (ieri la prima puntata dell'ottava stagione sul canale 696 TV OttoChannel). L'ex assistant coach della Scandone Avellino, ora vice di Marco Sodini alla Pallacanestro Cantù in Serie A2, ha commentato così il progetto di ripartenza irpina con la Del Fes: "Innanzitutto dobbiamo fare gli auguri alla nuova società, alla Del Fes. - ha spiegato Oldoini - In questo momento è l'unica società avellinese che si ritrova tra i professionisti e i dilettanti. Come posizione prova subito ad avvicinarsi ai campionati che ha sempre fatto la Scandone. Naturalmente è un progetto nuovo. Vedendo la squadra ha degli obiettivi, è una buona squadra. Ovvio che da qua a vincere ci passa tutto un campionato. Però, come primo step, mi sembra che sia stato fatto un ottimo lavoro. Ci dovrà essere la riconquista del pubblico, che dopo tutto quello è successo non è molto vicino al basket anche perché non è più la Scandone, ma un'altra società. Ho visto anche che il gruppo storico dei tifosi si è sciolto. Mi dispiace molto perché sono stati sempre vicino alla loro squadra, un punto di riferimento. La nuova società dovrà portare entusiasmo. Non è semplice ritrovarlo dopo tutto quello che è successo".