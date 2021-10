Del Fes, è il giorno dell'esordio casalingo: sfida con Cassino Prima sfida con il pubblico sugli spalti del PalaDelMauro per la squadra irpina

Ultime ore d'attesa, poi alle 18 sarà palla a due della sfida tra la Del Fes Avellino e la BPC Virtus Cassino al PalaDelMauro. Prima gara casalinga per la squadra irpina, reduce dal ko all'esordio contro la Viola Reggio Calabria. La Del Fes giocherà per la prima volta con il pubblico avellinese sugli spalti dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari. Il club è chiamato a riaccendere la passione per il basket nel capoluogo dopo due anni di risultati minimi per la Scandone, fallita in estate. Tanto passa per i primi successi e la Del Fes proverà subito a firmare una vittoria casalinga. Dall'altra parte ci sarà una Virtus Cassino, sorpresa nel debutto stagionale dal Forio e che si proporrà al PalaDelMauro con l'obiettivo di rilanciarsi subito. La gara, valida per la seconda giornata del girone D di Serie B, sarà diretta dagli arbitri, Samuele Riggio di Siderno e Rosa Anna Nocera di Cosenza con Luigi Ruffini di San Nicola La Strada osservatore, Maria Iandolo di Avellino segnapunti, Emanuela Ragucci di Napoli cronometrista e Bruno Senese di Napoli ai 24 secondi.

I convocati della Del Fes: Giuseppe Nicolò Basile, Luka Cepic, Alessandro Marra, Allen Agbogan, Norman Hassan, Tommaso Ense, Emin Mavric, Marco Venga, Stefano Spizzichini, Daniele D'Andrea, Enrico Zastavnyy