Del Fes Avellino - Virtus Cassino, l'omaggio a Mirosa Magnotti La società irpina ha ospitato l'ACTO Campania e la famiglia nel primo match casalingo

Nella prima gara casalinga della Del Fes Avellino la società irpina ha ospitato l'ACTO Campania nel ricordo di Mirosa Magnotti, simbolo del basket femminile avellinese. "Il 15 ottobre Mirosa Magnotti avrebbe festeggiato il suo compleanno. Purtroppo lo scorso luglio ci ha lasciato, insieme a un grande vuoto nella sua famiglia, tra i suoi amici e nella sua associazione. Acto Campania è stata la testimonianza del suo impegno sociale a favore di chi, come lei, si trova a combattere la terribile battaglia contro il cancro, e in particolare quello all’ovaio. Il suo obiettivo, pienamente centrato, è stato quello di informare le donne sui rischi di questa neoplasia, sull’importanza della prevenzione e sollecitare le istituzioni perché mettano in campo azioni importanti a sostegno di questa causa": così l'Alleanza Contro il Tumore Ovarico, che ha predisposto un infopoint in tribuna Terminio. Ricordo in avvio di gara alla presenza del marito di Mirosa Magnotti, il dottor Giovanni Gerosolima, nuovo presidente di ACTO Campania, e delle figlie Cristina, Emanuela e Claudia. Il presidente Gerosolima ha consegnato due targhe celebrative al sindaco di Avellino, Gianluca Festa, e al presidente della Del Fes, Gennaro Canonico.