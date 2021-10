Del Fes, vittoria nell'esordio casalingo: 77-72 sulla Virtus Cassino Il miglior realizzatore è Giuseppe Nicolò Basile con 20 punti, seguito da Norman Hassan (18)

Debutto vincente tra le mura amiche in campionato per la Del Fes Avellino, che supera la Virtus Cassino con il risultato finale di 77-72. Prima al PalaDelMauro con il pubblico per la nuova squadra irpina, chiamata a dare continuità al basket avellinese nei campionati nazionali dopo l'addio alla Scandone. Buona presenza di spettatori in tribuna Terminio e successo per i ragazzi di coach Rodolfo Robustelli, che conquistano i primi due punti stagionali con il 28-20 dell'ultimo quarto. Per la Del Fes il miglior realizzatore è Giuseppe Nicolò Basile con 20 punti, seguito da Norman Hassan con 18. Doppia cifra anche per Stefano Spizzichini (12) e Alessandro Marra (11). Alla Virtus Cassino non bastano i 17 punti di Vincenzo Provenzani e i 15 dell'ex Scandone, Uchenna Ani.

Serie B - Girone D

Seconda Giornata

Del.Fes Avellino - BPC Virtus Cassino 77-72

Parziali: 22-18, 14-16, 13-18, 28-20

Avellino: Basile 20 (3/3, 3/8), Hassan 18 (3/5, 2/10), Spizzichini 12 (5/7, 0/0), Marra 11 (2/3, 2/4), Agbogan 9 (0/0, 3/6), Mavric 5 (2/5, 0/4), Venga 2 (0/0, 0/0), Cepic (0/0, 0/2), D'Andrea (0/1, 0/0), Ense, Zastavnyy.

Cassino: Provenzani 17 (3/4, 3/4), Ani 15 (5/6, 1/6), Campori 14 (3/6, 1/3), Lestini 9 (0/0, 3/5), Teghini 6 (1/5, 0/5), Ly-lee 6 (3/8, 0/1), Moffa 5 (2/2, 0/2), Razic (0/0, 0/1), Idrissou (0/1, 0/0), Mastrocicco, Gambelli, Birra.