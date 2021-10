"Onorate i nostri colori": Festa lancia la Del Fes e saluta la Scandone Il sindaco di Avellino sui social: "Ora tutto è finito, ma la tua presenza rimarrà indelebile"

"Nessuno potrà sostituirti, nulla sarà come prima". Così si apre una nota social del sindaco di Avellino, Gianluca Festa, che saluta la Scandone e lancia la Del Fes, club fondato dal primo cittadino e da Roberto De Luca nel 2001 e ora chiamato a rappresentare la città di Avellino nei campionati nazionali dopo il fallimento della società storica. "È stato bello sostenerti, soffrire per te, gioire per te, essere orgogliosi di te. Io ho avuto l’onore di indossare la tua maglia, grazie a te sono cresciuto e maturato, ho provato l’emozione del primo canestro di un irpino in serie A, ho portato in alto i colori ed il nome di Avellino in tutta Italia attraverso un cammino costellato di gratificazioni, successi e vittorie. - ha affermato il sindaco - Ora tutto è finito, ma la tua presenza rimarrà, indelebilmente, nei ricordi di tutti coloro che ti hanno amato e vissuto a pieno. Ciao Scandone, grazie per tutto quello che ci hai regalato, per tutto quello che hai fatto per noi, per tutto quello che hai rappresentato per noi. Al Pala Del Mauro stasera alle 18 prende il via l’avventura della Del.Fes in serie B (la prima sfida casalinga dopo l'esordio di Reggio Calabria in campionato, ndr). Onorate i nostri colori e rappresentate degnamente la nostra terra, forza ragazzi".