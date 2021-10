Podjgym Avellino, Vozella: possibile convocazione all'Europeo Cadetti Trentasettesimo posto, utile in base al ranking per la prospettiva continentale

Al Play Hall di Riccione si è tenuta la finale nazionale categorie allieve di fioretto e la Polisportiva Podjgym Avellino ha schierato Stefania Vozella. La fiorettista della squadra irpina è stata seguita in pedana dall'istruttore, Alessandro Liotti, che ha sostituito in terra romagnola il maestro, Francesco Luongo, e Carmelo Alvino, che non ha potuto raggiungere Riccione per l'evento tricolore. Vozella non ha brillato nella fase a gironi perdendo due assalti, ma ha trovato la forza per riemergere conquistando due vittorie, che ha permesso all'avellinese di pareggiare il conto nella prova chiudendo la finale al trentasettesimo posto, utile per una possibile convocazione per il campionato europeo cadetti.