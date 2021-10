Lions Bisceglie - Del Fes Avellino, Robustelli: "Con fiducia al PalaDolmen" Il coach della squadra irpina ha presentato la trasferta in terra pugliese

La Del Fes Avellino sarà ospite del Lions Basket Bisceglie. Domenica, con palla a due alle 18, la squadra irpina punterà alla seconda vittoria consecutiva al PalaDolmen nella gara valida per la terza giornata del girone D di Serie B. "Affronteremo Bisceglie, ci attende un bel clima e una squadra costruita con grandi ambizioni, che presenta il 3, il 4, il 5, ovvero Fontana, Enihe e Dip della Nardò che ha vinto il campionato nella passata stagione. - ha affermato il coach della Del Fes, Rodolfo Robustelli - Giocano molto bene insieme, si conoscono e sanno come si affrontano questo tipo di partite, soprattutto conoscono questo campionato. C'è Dron, un playmaker under di grandissima prospettiva e Dri, il capitano della squadra, tornato dopo l'anno vissuto a Sant'Antimo e che è sicuramente un giocatore molto importante per la categoria. Sappiamo di affrontare una squadra organizzata, allenata da un coach che vale il top per la Serie B come Luciano Nunzi. Bisceglie viaggia a punteggio pieno dopo due giornate".

Il piano partita - "Noi veniamo da una vittoria particolare, che ci ha dato tanta fiducia, dettata dall'emozione, dalla rimonta che ci ha visti protagonisti nell'ultimo quarto, in cui abbiamo superato le difficoltà del finale di gara. - ha aggiunto Robustelli - Vogliamo fare bene, abbiamo lavorato bene in settimana provando a minare le certezze di Bisceglie, cercando di rallentare il loro gioco e togliere qualche punto di riferimento. Ci faremo trovare pronti per questa gara difficile, ma sono sicuro che lotteremo fino alla fine".