Pokerissimo dell'L84 e Sandro Abate ko: 2-5 al PalaDelMauro Frenano gli irpini dopo le prime due vittorie consecutive in campionato

La Sandro Abate cade contro l’L84. I verdeazzurri, dopo le due vittorie consecutive, prima contro l’Olimpus Roma (5-4), poi contro la Todis Lido di Ostia (1-4), vengono fermati, al PalaDelMauro, dalla compagine piemontese sul risultato finale di 2-5. Per gli irpini a segno Ramon e Lolo Suazo; doppietta di Cabeca e Miani e rete di Josiko per la squadra ospite. Prima vittoria ufficiale nel campionato di Serie A per la squadra di mister De Lima. Testa al prossimo match. La Sandro Abate ospiterà il Futsal Pescara, venerdì, al PalaDelMauro, con fischio d’inizio alle 20.

Primo tempo - La squadra piemontese padroneggia i primi minuti del match con alcune occasioni. Tenta subito Alan, che viene fermato da Thiago Perez. Successivamente è il turno dell’ex verdeazzurro Jonas, ma la conclusione viene ancora una volta salvata dalle mani dell’estremo difensore irpino. I ragazzi di mister De Lima schiacciano il possesso dei padroni di casa con un pressing alto, riuscendo a sbloccare la partita. È Cabeca a insaccare la sfera in rete con un mancino al volo, grazie al portiere Siqueira, che trasforma in assist la rimessa. La risposta della Sandro Abate è istantanea: Ramon stordisce con una serie di finte l’avversario, beffa l’estremo difensore e porta nuovamente in parità il risultato. Varie chance dei verdeazzurri per portarsi in vantaggio, ma l’L84 riesce ad avere la meglio. È una rete di Josiko a portare il risultato sull’1-2 quando il cronometro segna 7 minuti e 10 secondi. La squadra piemontese ha acquisito fiducia e centra anche il terzo gol, questa volta con Miani su palla inattiva. A pochi secondi dal termine del primo tempo, capitan Abate sfiora la rete in un’azione rocambolesca, ma colpisce il legno. Squadre a riposo sul parziale di 1-3.

Secondo tempo – La seconda frazione di gioco si apre con un rigore a favore della Sandro Abate. Dopo circa 45 secondi di gioco trascorsi, Tuli commette fallo di mano. É Lolo Suazo dal dischetto ad accorciare le distanze sulla respinta del portiere dell’L84. La compagine torinese, però, si porta nuovamente in doppio vantaggio con Cabeza, che in fase di transizione offensiva riesce a metterla nell’angolo della porta. A circa 15 minuti dal triplice fischio il risultato è sul 2-4 al PalaDelMauro. L’L84, dopo minuti di equilibrio, cala il pokerissimo: gli irpini pagano caro un errore in fase di impostazione e concedono a Miani il quinto gol del match. Mister Angelini tenta il tutto per tutto con Richar nel ruolo di portiere di movimento. Non c’è più nulla da fare. Termina sul risultato finale di 2-5.

Il tabellino.

Sandro Abate – L84 2-5

Marcatori: pt 4’50” Cabeca, 5’20” Ramon, 7’10” Josiko, 12’32” Miani; st 0’50” Suazo (rig), 4’35” Cabeca, 15’54” Miani.

Sandro Abate: Thiago Perez, Ugherani, Abate, Bizjak, Avellino, Rizzo, Petrillo, De Luca, Santoro, Ramon, Richar, Dalcin, Pazetti, Suazo. All.: Angelini.

L84: Pedro Henrique, Tuli, Josiko, Alan, Jonas, Luberto, Garofano, Podda, Iovino, Yamoul, Cerbone, Tambani, Miani, Cabeca. All.: De Lima.

Note: Ammoniti: Tuli, Miani, Tambani, Cabeca.

Arbitri: Simone Micciulla (Roma 2), Alessandra Carradori (Roma 1). Crono: Nicola Maria Manzione (Salerno).