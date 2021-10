Del Fes Avellino, i convocati per la trasferta di Bisceglie La squadra irpina punterà al bis al PalaDolmen contro la squadra pugliese imbattuta

Domani, con palla a due alle 18, la Del Fes Avellino sarà ospite del Lions Basket Bisceglie per la terza giornata del campionato di Serie B - girone D. La squadra irpina è reduce dal successo con la BPC Virtus Cassino e punterà al bis al PalaDolmen contro la squadra pugliese imbattuta dopo due turni di stagione regolare. Test molto importante per la Del Fes, che vuole confermare i dettagli proposti nella vittoria sui ciociari determinando l'ulteriore step di crescita nello sviluppo partita sui quaranta minuti. In mattinata il club avellinese ha pubblicato sui canali social l'elenco dei convocati per la gara di Bisceglie: nessuna novità nel gruppo a disposizione di coach Rodolfo Robustelli per la terza sfida nella stagione regolare.

Del Fes, i convocati: Giuseppe Nicolò Basile, Luka Cepic, Alessandro Marra, Allen Agbogan, Norman Hassan, Tommaso Ense, Emin Mavric, Marco Venga, Stefano Spizzichini, Daniele D'Andrea, Enrico Zastavnyy.