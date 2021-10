Basket, Serie B: Del Fes Avellino ko a Bisceglie (89-67) Filiberto Dri è il miglior realizzatore del match tra i Lions e la squadra irpina con 26 punti

La Del Fes Avellino non trova il bis e cade al PalaDolmen. Il Lions Basket Bisceglie supera la squadra irpina con il risultato di 89-67 nella gara valida per la terza giornata del girone D di Serie B. Filiberto Dri è il miglior realizzatore del match con 26 punti e guida i padroni di casa al terzo successo in tre uscite. Il top-scorer della Del Fes è Norman Hassan, autore di 16 punti, con Stefano Spizzichini, Allen Agbogan e Alessandro Marra in doppia cifra.

Serie B - Girone D

Terza Giornata

Lions Basket Bisceglie - Del.Fes Avellino 89-67

Parziali: 17-22, 26-11, 21-17, 25-17

Bisceglie: Dri 26 (6/7, 3/5), Fontana 16 (6/9, 1/6), Vavoli 12 (5/8, 0/1), Dip 8 (3/5, 0/0), Enihe 8 (1/1, 2/4), Giunta 6 (3/6, 0/2), Giannini 6 (3/4, 0/2), Dron 5 (0/1, 1/4), Tibs 2 (1/2, 0/0), Mastrodonato, Provaroni.

Avellino: Hassan 16 (2/7, 4/12), Spizzichini 14 (6/10, 0/1), Agbogan 11 (2/3, 1/1), Marra 10 (3/7, 1/3), Basile 9 (2/3, 0/5), D'Andrea 4 (2/4, 0/0), Mavric 3 (1/4, 0/1), Cepic, Ense, Venga, Zastavnyy.

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook ASD Del Fes