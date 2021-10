Bisceglie - Del Fes 89-67, Robustelli: "Travolti dalla loro energia" "Dobbiamo esprimere le nostre caratteristiche anche quando siamo chiamati a reggere l'urto"

La Del Fes Avellino esce sconfitta dal PalaDolmen. Bisceglie accelera nel secondo periodo di gioco e stende la squadra irpina, allenata da coach Rodolfo Robustelli: "Dobbiamo commentare una sconfitta. Sapevamo che Bisceglie era una squadra molto forte, ben costruita. - ha spiegato il tecnico avellinese - Siamo stati bravi nell'approccio alla gara cercando di seguire in attacco le nostre certezze, ma nel secondo quarto siamo stati travolti dall'energia e dalla fisicità di Bisceglie, che ci ha messo sotto. Abbiamo tentato la reazione nel terzo periodo, ma non è bastato. Dobbiamo trovare continuità e soprattutto avere la capacità di esprimere le nostre caratteristiche anche quando siamo chiamati a reggere l'urto del'avversario sul piano fisico e mentale. Il dato negativo è quello delle palle perse, che nasce proprio dall'atteggiamento sbagliato sulla capacità di Bisceglie di alzare il livello di gioco e di fisico. Ora testa a Taranto al rientro in palestra".