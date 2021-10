Sandro Abate, Angelini: "Calendario no stop, massima concentrazione" Le parole del tecnico irpino alla vigilia del match contro il Futsal Pescara

È tempo di un altro turno infrasettimanale nel campionato di Serie A di futsal. La Sandro Abate, reduce dal primo ko stagionale contro l’L84 (2-5), scenderà nuovamente in campo domani, al PalaDelMauro, per affrontare il Futsal Pescara dell’ex Luciano Andres Avellino. Start alle 20. La squadra irpina, che attualmente vanta due vittorie in quest’inizio di regular season, dovrà stringere i denti e tentare di riscattarsi dopo l’amara sconfitta contro la compagine di mister De Lima. La compagine pescarese, invece, viene dal pareggio casalingo contro l’Olimpus Roma (3-3). I biancazzurri, a tre giornate dall’inizio del campionato, hanno conquistato una vittoria, contro la Todis Lido di Ostia (1-0), e una sconfitta, contro la Feldi Eboli (5-2).

A scandire l'attesa alla vigilia del match, il tecnico verdeazzurro Angelini: "Questi risultati altalenanti da parte di tutte le squadre sono causati da questo calendario. Non c'è nemmeno il tempo di riposare e noi non siamo pronti per questo ambiente. Domani incontreremo il Futsal Pescara, una squadra forte con giocatori di qualità, ma noi sappiamo cosa fare. Contro l'L84 nel momento di difficoltà non siamo stati uniti e abbiamo commesso errori superficiali. Dobbiamo assolutamente evitare tutto questo. Domani ci sarà una Sandro Abate ferita, non volevamo perdere davanti al nostro pubblico, ma domani partiremo concentrati al massimo. Non è facile, dobbiamo ricaricare le energie e portarle in campo".