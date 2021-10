AIA Avellino, via al nuovo corso per arbitri "Aperto anche ai giovani calciatori dai 14 ai 17 anni grazie al sistema del doppio tesseramento"

La sezione di Avellino dell'Associazione Italiana Arbitri è pronta per il nuovo corso arbitri di calcio, aperto alle ragazze e ai ragazzi a partire dai 14 anni. "Contattaci subito per info (facebook, instagram e numero di cellulare 3664482764) ed iscrizione #diventaarbitro": ecco l'annuncio e l'hashtag dell'AIA Avellino sul profilo ufficiale social. "Rimborso spese per ogni partita, credito formativo scolastico, tessera federale per accesso agli stadi, fornitura divise ufficiali. Il corso è aperto anche a giovani calciatori dai 14 ai 17 anni grazie al sistema del doppio tesseramento": ecco i dettagli e la novità che emerge con la possibilità per i ragazzi di essere sia calciatori che arbitri. L'AIA Avellino è pronta anche all'inaugurazione della nuova sede, prevista per il mese di dicembre.

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook Sezione AIA di Avellino