Verso Del Fes - Taranto, Robustelli: "Pronti alla reazione" Il coach della squadra irpina: "Dobbiamo essere bravi a voltare pagina"

Domenica, con palla a due alle 18, la Del Fes Avellino ospiterà il Cus Jonico Taranto al PalaDelMauro per la quarta giornata del girone D di Serie B. La squadra irpina è chiamata al rilancio dopo il ko di Bisceglie: "I prossimi avversari vivono un momento completamente diverso dal nostro. - ha spiegato il coach della Del Fes, Rodolfo Robustelli - Hanno ottenuto la prima vittoria stagionale, arrivata con l'overtime vincente su Salerno in casa. Hanno cambiato tanto rispetto alla passata stagione confermando un solo giocatore, Manuel Diomede, uno dei più esperti del roster e uno dei più pericolosi dal punto di vista offensivo. Nel quintetto c'è un giocatore che conosciamo bene, Hugo Erkmaa, un giovane molto interessante come Alberto Conti. Sotto canestro ci sono Biagio Sergio e Riziero Ponziani, giocatori molto esperti e dalla grande fisicità. Sicuramente il nostro momento non è positivo. Dobbiamo essere bravi a voltare pagina. Abbiamo lavorato bene per limitare gli errori evidenti di Bisceglie. C'è da conoscersi meglio e aggiustare i dettagli difensivi e offensivi. Sono sicuro che avremo una reazione sin da domenica e ci faremo trovare pronti".