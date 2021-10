Cesaroni risponde a Ugherani: è 1-1 tra Matera e Sandro Abate Pari nel match valido per la quinta giornata di Serie A

La Sandro Abate chiude il tour de force di inizio stagione con un pareggio. Gli irpini hanno conquistato un punto importante nel match contro l’Opificio 4.0 CMB Matera. La gara, valida per la quinta giornata di campionato di Serie A, è terminata sul risultato finale di 1-1. Per i verdeazzurri a segno Ugherani, di Cesaroni la rete che ha ristabilito parità. Abate e compagni, attualmente a 10 punti in classifica, torneranno nuovamente in campo venerdì per la gara casalinga contro la Syn-Bios Petrarca. Start alle 20,30

Primo tempo - La Sandro Abate parte con il piede pigiato sull’acceleratore e dopo solo un 1 minuto e 22 secondi di gioco si porta in vantaggio. La rete è firmata da Ugherani che, a tu per tu con Weber, non sbaglia e insacca la sfera nella porta. I padroni di casa prendono in mano il pallino di gioco e sfruttano più volte l’estremo difensore nel ruolo di power play. Quando il cronometro segna 10 minuti e 4 secondi, gli irpini pagano caro un loro errore difensivo: Stazzone recupera la sfera e serve Cesaroni che ristabilisce la parità. Regna l’equilibrio nei minuti successivi, con i lucani che si rendono pericolosi negli ultimi secondi prima di andare a riposo, ma è palo di Santos e doppia parata di Thiago Perez. Termina 1-1 la prima frazione di gioco.

Secondo tempo – In avvio di ripresa il possesso è prevalentemente della squadra casalinga. Il match procede con ritmi blandi, con poche occasioni pericolose da una parte e dall’altra. I verdeazzurri non riescono ad approfittare di una delle poche opportunità concrete: rapida ripartenza di Thiago Perez, la controlla Ramon che, però, viene stoppato sul filo della porta da Stazzone. Mister Angelini, a 32 secondi dal triplice fischio chiama il time-out e successivamente schiera Danicic nel ruolo di portiere di movimento, ma non c’è più alcuna possibilità. Termina sul risultato finale di 1-1 al PalaErcole.

Il tabellino.

Opificio 4.0 CMB Matera – Sandro Abate 1-1

Marcatori: pt 1'20" Ugherani, 10'04" Cesaroni.

Opificio 4-0 CMB Matera: Weber, Pulvirenti, Leitao, Cesaroni, Oitomeia, Josete, Stazzone, Santos, Perrucci, Braga, Arvonio, Di Pietro, Strippoli, Nucera. All. Nitti.

Sandro Abate: Perez, Ugherani, Abate, Dalcin, Avellino, Petrillo, Festa, Santoro, Ramon, Richar, Bizjak, Pazetti, Danicic, Rizzo. All. Angelini.

Note: Ammoniti: Pulvirenti, Ramon, Danicic, Santos.

Arbitri: Dario Pezzuto (Lecce), Dario Di Nicola (Pescara). Crono: Arrigo D’Alessandro (Policoro).