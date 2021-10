Del Fes - CJ Basket Taranto, obiettivo rilancio per gli irpini I convocati della squadra irpina verso la sfida con il Cus Jonico

La Del Fes Avellino vive le ore di vigilia del match con il Cus Jonico Basket Taranto, valido per la quarta giornata del campionato di Serie B - girone D, in programma domani (ore 18) al PalaDelMauro. La squadra irpina, allenata da coach Rodolfo Robustelli, andrà a caccia del riscatto dopo la sconfitta, la seconda in campionato, sul parquet dei Lions Basket Bisceglie, che ha bloccato il tentativo di continuità, cercato dopo il successo casalingo contro la BPC Virtus Cassino. La Del Fes punta a confermare il fattore campo contro il team di coach Davide Olive, reduce dal primo successo in campionato, ottenuto tra le mura amiche con la Virtus Arechi Salerno.

Del Fes, i convocati: Giuseppe Nicolò Basiler, Luka Cepic, Alessandro Marra, Allen Agbogan, Norman Hassan, Tommaso Ense, Emin Mavric, Marco Venga, Stefano Spizzichini, Daniele D'Andrea, Enrico Zastavnyy.