Del Fes, sfida casalinga con Taranto. Ecco il risultato dell'anticipo Alle 18, al PalaDelMauro, la gara valida per la quarta giornata del girone D di Serie B

La Del Fes Avellino è pronta per la quarta sfida della regular season. Il gruppo irpino, allenato da coach Rodolfo Robustelli, ospiterà il Cus Jonico Basket Taranto (palla a due alle 18) al PalaDelMauro. Il programma del quarto turno del girone D di Serie B si è aperto con l'anticipo tra la BPC Virtus Cassino e i Lions Basket Bisceglie. Vittoria per i pugliesi sui ciociari con il risultato finale di 77-85. Bisceglie resta imbattuta ed è prima da sola. La Virtus Pozzuoli può confermare il tandem in vetta, ma tutto passa per il derby con la Virtus Arechi Salerno in un PalaLongo a porte chiuse (restyling per l'impianto sportivo di Capriglia di Pellezzano).