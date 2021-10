Verso Del Fes Avellino - CJ Taranto, le parole di Ponziani e Sergio Il centro: "Siamo forti, non solo sulla carta". La guardia: "Irpini dal grande talento"

Alle 18 sarà palla a due della sfida tra la Del Fes Avellino e il Cus Jonico Basket Taranto, valida per la quarta giornata del girone D di Serie B. "A noi serviva tanto sbloccarci, non solo in classifica ma anche mentalmente perché il ko di Ragusa allo scadere con quel tiro ci aveva messo un po’ di insicurezza che si era poi manifestata nel terzo quarto a Sant’Antimo. - ha spiegato il centro del CJ, Riziero Ponziani, alla vigilia della gara - Vincere la prima gara sono sicuro ci avrà fatto. Sono fiducioso, la squadra è forte, sulla carta e non solo, dobbiamo solo creare e migliorare quell’alchimia che si è vista contro Salerno nell’overtime".

"La DelFes è una squadra di grande talento, con giocatori di categoria se non superiore, dalla guardia Alessandro Marra, dall'ala piccola Norman Hassan e dal lungo Stefano Spizzichini. - ha aggiunto la guardia di Taranto, Biagio Sergio - Sarà una partita sul ritmo e sull’intensità difensiva che deve essere la nostra peculiarità perché sei hai sicurezze in difesa poi attacchi anche meglio”.