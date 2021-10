Del Fes Avellino, secondo ko di fila: vince Taranto (61-85) Conti domina la scena: 32 punti per il Cus Jonico, vincente al PalaDelMauro

La Del Fes Avellino rimedia la terza sconfitta in quattro uscite di campionato. La squadra di coach Rodolfo Robustelli perde in casa, al PalaDelMauro, contro il Cus Jonico Basket Taranto con il risultato di 61-85. La Del Fes prova a tenere il passo degli ospiti, che corrono però nel secondo quarto. Il CJ Basket vola sul +17 all'intervallo e controlla il vantaggio nella ripresa: tutto semplice negli ultimi due quarti per Taranto. La Del Fes esce sconfitta per la prima volta dal parquet del PalaDelMauro in stagione: una vittoria e tre sconfitte nell'avvio di stagione regolare per la nuova squadra avellinese. Alberto Conti domina la scena nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari: 32 punti con l'8/9 da 2 e il 4/5 dagli 6.75 per la guardia/ala di Taranto.

Serie B - Girone D

Quarta Giornata

Del Fes Avellino - CJ Basket Taranto 61-85

Parziali: 12-17, 12-24, 21-23, 16-21

Avellino: Spizzichini 18 (8/10, 0/1), Mavric 13 (5/7, 1/4), Marra 10 (3/9, 1/1), Hassan 5 (0/0, 1/3), Agbogan 5 (1/1, 1/2), Basile 4 (0/2, 1/3), D'Andrea 2 (1/1, 0/1), Cepic 2 (1/3, 0/0), Venga 2 (1/2, 0/0), Zastavnyy.

Taranto: Conti 32 (8/9, 4/5), Ponziani 17 (6/6, 1/1), Erkmaa 15 (3/3, 3/3), Gambarota 5 (1/1, 1/2), Diomede 5 (0/2, 1/1), Klanskis 5 (2/4, 0/0), Sergio 3 (0/4, 0/2), Carone 3 (0/0, 1/2), Porcelluzzi, Cianci.

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook ASD Del Fes