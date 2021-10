Del Fes, la trasferta di Ragusa è già un bivio. Attesa per Hassan Infortunio per l'ala, faro offensivo: l'uscita di scena ha dimostrato il valore netto nel roster

La Del Fes Avellino si interroga dopo la prova negativa di ieri. Al PalaDelMauro è arrivata la terza sconfitta in quattro uscite di campionato, la prima tra le mura amiche, per la squadra di coach Rodolfo Robustelli. Il tecnico irpino non ha nascosto l'insoddisfazione per la prestazione di squadra contro il Cus Jonico Basket Taranto. Nel 61-85, con cui i rossoblu hanno strappato i due punti in modo agevole, pesa tanto l'uscita dal campo di Norman Hassan. L'ala ha riportato una ferita a uno zigomo con trauma cranico e trasporto in ospedale per accertamenti. In giornata lo staff tecnico scoprirà i tempi di recupero, che non dovrebbero essere lunghi. L'assenza di Hassan pesa oltremodo nel contesto squadra e, al di là dell'impiego dell'ex Juvecaserta, occorrono nuovi segnali al tecnico. La trasferta di Ragusa - la sfida con il Virtus Kleb in programma domenica - risulta già come un bivio nel cammino della nuova squadra avellinese. La Del Fes è penultima con Monopoli e Cassino. La sola Formia chiude la classifica con quattro sconfitte in quattro uscite.

Serie B - Girone D

Quarta Giornata

BPC Virtus Cassino - Lions Basket Bisceglie 77-85

Forio Basket - Lapietra Monopoli 72-71

Fidelia Torrenova - Meta Formia 79-45

Virtus Arechi Salerno - Virtus Bava Pozzuoli 89-49

Del Fes Avellino - CJ Basket Taranto 61-85

Moncada Energy Agrigento - Virtus Kleb Ragusa 89-64

Tecnoswitch Ruvo di Puglia - Pall. Viola Reggio Calabria 62-65

Geko PSA Sant’Antimo - Pavimaro Molfetta 81-62